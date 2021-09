Koningin Máxima denkt dat het in Deventer alleen maar mooi weer is. „Het is weer zonnig”, zei de koningin donderdagmiddag bij aankomst voor een werkbezoek aan Appeltje van Oranje-winnaar stichting Vriendendiensten. Het was immers al de tweede keer deze week dat ze de IJsselstad bezocht. Dinsdag was Máxima er samen met Willem-Alexander voor een streekbezoek aan Salland.