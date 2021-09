Pieter Omtzigt, een van de bekendste leden van de Tweede Kamer, is terug in het parlement. Woensdag was zijn eerste Kamerdag in maanden. Hij kampte met een burn-out. In juni zegde hij zijn CDA-lidmaatschap op en nu gaat hij verder als onafhankelijk Kamerlid. „Ik ga proberen het de komende tijd iets rustiger aan te doen”, zegt de oud-CDA’er.