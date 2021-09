Een spookrijder heeft dinsdagavond in Limburg rond 22.15 uur een ongeval veroorzaakt op de A76 ter hoogte van de afslag Nuth/Schinnen. Bij het ongeval zijn drie voertuigen geraakt, waarna één bestuurder met onbekend letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg is voor enkele uren afgesloten in de richting van Geleen naar Aken.