Het gaat niet goed met de veiligheid op de werkvloer. Veiligheidsdeskundige Dirk Bok merkt het dagelijks. „De werkdruk is te hoog en de stress is door corona verder versterkt.” Hij hamert op een beter bewustzijn in risicovolle beroepen. „Je moet altijd in je achterhoofd houden dat je ’s avonds thuis wordt verwacht.”