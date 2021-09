Na de recente geweldsincidenten bij studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. in Amsterdam hebben de onderwijsinstellingen in de hoofdstad de toegekende bestuursbeurzen ingetrokken voor komend collegejaar. Ook mag de vereniging de komende tijd zichzelf niet promoten of leden werven, staat in een brief aan de senaat van het corps waar Het Parool over berichtte.