De meeste cryptomunten stonden maandagmiddag op verlies na nepnieuws dat de Amerikaanse winkelketen Walmart litecoin zou gaan accepteren. Met name litecoin steeg hard na dat bericht, tot wel 33 procent, maar ook andere digitale valuta stegen mee. Na enige tijd verwijderde de Litecoin Foundation een Twitter-bericht over de samenwerking en ook Walmart ontkende het nieuws even later.