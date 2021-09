Reformatorische scholen zijn onveilig. Dat is voor veel media de kort-door-de-bocht-conclusie na het pittige rapport van de onderwijsinspectie over de Gomarus in Gorinchem. De school zou onvoldoende zorgen voor de sociale veiligheid van álle leerlingen. Scholieren die anders denken of doen dan de school voorstaat, kunnen het klimaat op de school als onveilig ervaren.