Wat gebeurde er rond de beruchte coming-outs op de Gomarus?

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem raakte in opspraak nadat homoseksuele oud-leerlingen in NRC vertelden hoe ze tegenover hun ouders gedwongen met hun geaardheid naar buiten moesten komen. De school is diep teleurgesteld dat de onderwijsinspectie daarna niet onderzocht wat er vijf jaar geleden écht gebeurde. Tegelijk leeft onder de oud-leerlingen de diepe overtuiging dat hun coming-outs onterecht waren. Een reconstructie.