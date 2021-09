Police For Freedom stopt met ‘marsen van de verbinding’

Actiegroep Police For Freedom gaat naar eigen zeggen stoppen met het organiseren van demonstraties en ‘marsen van de menselijke verbinding’. „Het doel is gehaald”, zegt een van de voormannen in een video op de sociale media van Police For Freedom. Hij doelt erop dat door bemoeienis van de groep demonstraties tegen de coronamaatregelen „groter en veiliger” zijn geworden. Daarom kunnen de demonstraties voortaan „prima door andere organisaties zelf worden georganiseerd”.