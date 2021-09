De brand op een schip in de Sint-Laurenshaven in de Rotterdamse Botlek is vrijdag nog steeds niet onder controle. In de loop van de ochtend leidde deze opnieuw tot stank- en rookoverlast in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, meldt de veiligheidsregio. De brandweer onderneemt vrijdag opnieuw een blusactie.