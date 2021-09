Het controversiële pijpleidingproject Nord Stream 2 is afgerond. Het Russische staatsgasconcern Gazprom laat weten dat het werk aan de pijplijn, die van Rusland via de Oostzee naar Duitsland loopt, is voltooid. De Verenigde Staten vrezen dat Rusland de pijpleiding kan gebruiken als drukmiddel tegen Europa, bijvoorbeeld door de gaskraan dicht te draaien.