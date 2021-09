De Tweede Kamer hervatte dinsdag haar werkzaamheden in een nieuwe werkomgeving. Alle Kamerleden, medewerkers en journalisten zijn verhuisd naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, pal naast de Utrechtsebaan in Den Haag. De komende jaren gaan bouwvakkers het Binnenhof grondig renoveren en dan is beter dat politici hun niet voor de voeten lopen.