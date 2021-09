De vrijheid van onderwijs moet eraan, klonk het in de media en politiek, nadat homoseksuele oud-leerlingen in NRC vertelden over hun ervaringen op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Lotte, initiatiefnemer van het artikel, staat daar anders in. Als christen deelt ze de visie van de school op homoseksualiteit en kiest ze er zelf bewust voor geen relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht.