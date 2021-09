Brief van de hoofdredactie: Gomarus

In sommige zomers moet je schrapen om de kolommen te vullen met nieuwswaardige artikelen. Deze zomer niet. Bij al het nare nieuws over wateroverlast en Afghanistan hebben onze collega’s ook tijd vrij kunnen maken voor een andere ingrijpende kwestie: het onderzoek naar sociale veiligheid bij de Gomarus Scholengemeenschap. Volgende week doet de rechter uitspraak over het onderzoek van de inspectie en op deze pagina leest u de eerste van een serie artikelen hierover.