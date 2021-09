Wat keek ik uit naar de vakantieperiode. Even geen wekker zetten, aankleden wanneer je dat zelf wilt. En eten? Nou, gewoon als je trek hebt. Dat ik na zes weken zomervakantie zó blij was dat er weer wat structuur in de dagen zou komen, had ik tóén niet kunnen denken. Weer allemaal in het ritme, het voelt als een zegen.