Door betere machines is het risico op ongevallen bij het snoeien of kappen van bomen de voorbije jaren steeds verder afgenomen. Maar onoplettende wandelaars en fietsers bezorgen boomverzorgers steeds meer hoofdbrekens, weet Cees Schreuder. „Communicatie met het publiek is een wezenlijk onderdeel van ons vak geworden.”