Ongeveer 750 militairen uit twaalf NAVO-landen oefenen in september luchtlandingen en parachutistendroppings in Nederland. De grootschalige paradropping boven de Ginkelse Heide ter herdenking van de Slag om Arnhem in september 1944 is er onderdeel van. De organisatie van de internationale oefening is in handen van de 11 Luchtmobiele Brigade, aldus het Defensie Helikopter Commando.