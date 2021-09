Pijlstaartrog in Dolfinarium krijgt zonder vader een jong

Een pijlstaartrog in het Dolfinarium in Harderwijk heeft een jong gekregen zonder bevruchting door een mannelijke rog. Volgens het Dolfinarium heeft het vrouwtje zichzelf bevrucht en is er sprake van ongeslachtelijke voortplanting. De rog zwemt namelijk al jaren rond zonder een mannetje in de buurt. Voor zover bekend is ongeslachtelijke voortplanting bij pijlstaartroggen nooit eerder ter wereld waargenomen, zegt Dolfinariumdirecteur Alex Tiebot.