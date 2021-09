Just Eat Takeaway en Prosus duwen AEX verder richting 800 punten

De AEX-index in Amsterdam nadert de 800-puntengrens. De leidende graadmeter sloot woensdag met een winst van 0,3 procent op 790,00 punten geholpen door de koerswinsten van onder andere maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus. Tegenvallende industriecijfers uit China en de eurozone deden niet te veel af aan het positieve sentiment. Sterker, de cijfers zorgden voor speculatie over verdere steun van de centrale banken.