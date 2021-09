Republikeinse politicus wilde zelf mensen uit Afghanistan halen

Opnieuw is een Amerikaanse parlementariër zelfstandig afgereisd naar de regio Afghanistan om een evacuatiemissie op touw te zetten. De Republikeinse afgevaardigde Markwayne Mullin vroeg de Amerikaanse ambassadeur in Tajikistan volgens The Washington Post om hulp om een helikopter te kunnen huren, waarmee hij vijf Amerikanen uit Afghanistan wilde halen. Toen de ambassadeur hem niet kon helpen, zou Mullin hem en ander ambassadepersoneel hebben bedreigd, meldt de krant.