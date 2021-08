Het kabinet laat ondernemers in de horeca „keihard vallen in het zicht van de haven”, zegt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op het kabinetsvoornemen om de coronasteun per 1 oktober af te bouwen. KHN, dat het stoppen van de steun „haast misdadig” noemt, bepleit nogmaals het verlengen van de coronasteun vanaf die datum.