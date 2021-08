Het OM heeft nieuw bewijsmateriaal gepresenteerd tegen de drie mannen die worden verdacht van het doodschieten van Lauranio Bronne (22) uit Assendelft. Op de gesp van een tasje van verdachte Justin D. is bloed van het slachtoffer gevonden. De verdachte werkt niet mee aan een verhoor hierover, zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Amsterdam.