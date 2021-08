Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat vrijdag de aandacht uit naar Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve (Fed) houdt later op de dag een toespraak tijdens de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die vanwege corona virtueel plaatsvindt. Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed-baas iets zal zeggen over een mogelijk begin van de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld.