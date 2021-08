Onderzoekers: Corona bij zwangere kan leiden tot kapotte placenta

Een infectie met het coronavirus kan bij zwangeren leiden tot een kapotte placenta, met een levensgevaarlijke situatie voor de baby tot gevolg, stellen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden. Hoe ziek een zwangere wordt van de infectie blijkt geen goede voorspeller van hoe ernstig de placenta wordt aangetast, legt gynaecoloog​-perinatoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC uit. Hij werkte mee aan het onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Viruses.