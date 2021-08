Het Openbaar Ministerie (OM) houdt de bevindingen van een undercoveragent die in april zelfmoord pleegde tijdens een undercoveroperatie in Zevenbergschen Hoek buiten beschouwing. Het proces-verbaal dat hij opmaakte over zijn buurman Joop M. wordt niet in het strafdossier van M. opgenomen, zo maakte de officier van justitie donderdag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda.