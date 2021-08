Werknemers van Delta Air Lines die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus moeten straks 200 dollar per maand betalen. Het gaat om medewerkers die hun zorgverzekering via de luchtvaartmaatschappij hebben geregeld. De maatregel bij de samenwerkingspartner van de Frans-Nederlandse maatschappij Air France-KLM gaat per november in.