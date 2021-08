De gesprekken met de Taliban moeten, ook nadat de westerse mogendheden zich uit het land hebben teruggetrokken, voortgezet worden, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de Bondsdag. Ze vindt dat de vooruitgang die is geboekt in de twintig jaren dat de NAVO in Afghanistan strijd leverde, daarmee beschermd zou kunnen worden. Daar moet de internationale gemeenschap voor in gesprek blijven met de machthebbers in Kabul.