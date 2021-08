Het Nederlandse patrouillevaartuig Zr.Ms. Holland heeft onlangs enkele onderscheppingen gedaan in het Caribisch gebied, waardoor in totaal meer dan 2160 kilo cocaïne van de markt is gehouden. Dat gebeurde in een Amerikaans-geleid samenwerkingsverband, dat zich richt op internationale drugsbestrijding, aldus het ministerie van Defensie woensdag.