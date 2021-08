De Eerste Kamer en het kleine deel van de Raad van State dat ook aan het Binnenhof is gevestigd, verhuizen in verband met de renovatie de komende jaren naar het Lange Voorhout, een van de mooiste lanen van Den Haag. Ze vestigen zich ook in een van de fraaiste panden, Huis Huguetan. Tevens gaan de Eerste Kamer en de Raad van State gebruikmaken van een van de mooiste zalen van Huis Huguetan, de Tuinzaal.