Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent in Nijmegen een vierde noodopvang voor evacués uit Afghanistan. De noodopvang komt in Heumensoord, meldt het COA. Tot uiterlijk januari 2022 zijn daar 750 tot duizend plaatsen. Het COA verwacht dat er nog meer noodopvanglocaties nodig zijn, omdat er naar verwachting twee - tot vierhonderd vluchtelingen per dag zullen arriveren.