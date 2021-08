Onderwijsbonden niet onder de indruk van tijdelijk extra loon

„Dit is geen oplossing, maar een Sloblossing”, reageert bestuurder Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de tijdelijke toelage die demissionair onderwijsminister Arie Slob uittrekt voor personeel van achterstandsscholen. „Dit is een heel kleine druppel op een grote gloeiende plaat”, vindt hij. Ook CNV Onderwijs is niet onder de indruk. „Het is geen nieuw geld en het is ook niet structureel, maar slechts voor twee jaar”, laat de bond weten.