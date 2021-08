Merkel uit vertrouwen in beoogd opvolger ondanks slechte peilingen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt vertrouwen te hebben in Armin Laschet, de kandidaat van haar conservatieve CDU-partij die haar moet opvolgen bij de verkiezingen in september. Merkel schuift zaterdag aan bij een campagnebijeenkomst van haar partij. De conservatieven zagen de voorsprong in de peilingen de laatste weken krimpen en het imago van kanselierskandidaat Laschet kreeg een flinke deuk tijdens de recente overstromingen in het westen van Duitsland.