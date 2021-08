Het evacueren van Amerikanen, bondgenoten en Afghaanse medewerkers uit de Afghaanse hoofdstad Kabul is een „gevaarlijke missie”. De Amerikaanse president Joe Biden kan niet garanderen dat het allemaal goed afloopt. „Er kunnen mensenlevens verloren gaan”, zei hij in een toespraak over de chaotische situatie op het vliegveld in Kabul. Het is volgens hem een van de moeilijkste luchtbruggen uit de geschiedenis.