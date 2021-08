Op luchthaven Schiphol is vrijdagmiddag opnieuw een toestel geland met evacués uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Aan boord van het vliegtuig, een tank- en transporttoestel van de NAVO, waren zo’n 180 personen, meldde het ministerie van Defensie eerder. Onduidelijk is of er Nederlanders aan boord zijn en hoeveel mensen Nederland als eindbestemming hebben. Het vliegtuig was vertrokken uit Pakistan.