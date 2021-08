Snelweg A2 even dicht voor hoogwateroefening

De snelweg A2 (Den Bosch - Utrecht) gaat in de nacht van 10 op 11 september dicht voor een hoogwateroefening bij de Diefdijk ter hoogte van Everdingen. Als er bij extreem hoogwater een dijk langs de grote rivieren in de Betuwe zou breken, wordt over de snelweg een noodkering van betonnen balken gebouwd om te voorkomen dat de Randstad overstroomt. Het is nog nooit nodig geweest om deze noodkering te sluiten wegens een dreigende overstroming, aldus waterschap Rivierenland.