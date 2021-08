Medewerkers van stichting AAP hebben donderdagavond meer dan 120 degoes uit een woning in het Gooi gehaald. Een degoe is een knaagdier dat nauw verwant is aan een cavia. De eigenaren van de degoes wilden een paartje van die dieren hebben, maar omdat ze mannetjes en vrouwtjes bij elkaar lieten zitten groeide de groep in een paar jaar tijd uit tot over de honderd dieren. AAP noemt degoes niet geschikt om als huisdier te houden.