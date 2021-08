Heijmans onderuit op Damrak na tegenvaller TenneT-project

Heijmans moest het vrijdag ontgelden op de Amsterdamse beurs. De bouwer moet miljoenen opzij zetten voor een tegenvaller in een zaak rond de bouw van hoogspanningsmasten voor netbeheerder TenneT. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend na de verkoopgolf op donderdag, die werd veroorzaakt door zorgen over de opmars van Delta-variant van het coronavirus, de mogelijke afbouw van de coronasteun door de Amerikaanse Federal Reserve en de groeivertraging in China.