Met de arrestatie van een 23-jarige man zijn alle zes hoofdverdachten van de opzienbarende juwelenroof uit een museum in Dresden in november 2019 opgepakt, zeggen politie en justitie in het oosten van Duitsland. De man werd aangehouden in een flat in Berlijn. Hij is eerder veroordeeld tot een celstraf in een jeugdgevangenis voor de diefstal van gouden munten uit een museum in Berlijn.