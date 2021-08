Bij journalist Willem Groeneveld, werkzaam bij het Groningse stadsblog Sikkom, zijn molotovcocktails door het raam gegooid. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Van hoeveel brandbommen er sprake was, is nog niet bekend. De politie „neemt de zaak hoog op”, aldus de politie donderdag in een verklaring.