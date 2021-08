Veel op fraude betrapte winkelmedewerkers probeerden in coronajaar 2020 toch weer bij een winkel aan het werk te komen. Volgens de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) komt dat waarschijnlijk omdat er in andere sectoren zoals de horeca minder werk beschikbaar was. Daarbij waren er bij sommige winkels en supermarkten ook veel vacatures, waar de fraudeurs mogelijk op af kwamen.