Groei voor Chinees techbedrijf Tencent, maar zorgen blijven

Het Chinese techbedrijf Tencent heeft de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar verder opgevoerd. Ook de winst viel hoger uit dan verwacht. De cijfers van het bedrijf werden echter overschaduwd door sterkere concurrentie op de markt voor Chinese games, wat een van de belangrijkste onderdelen van Tencent is. Ook toenemende aandacht van toezichthouders en bestuurders voor grote techbedrijven is slecht nieuws voor de onderneming uit het Zuid-Chinese Shenzhen.