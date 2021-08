Nikkei toont herstel na sterke Japanse exportgroei

De aandelenbeurs in Tokio toonde woensdag wat herstel na de recente verliesbeurten. De stemming werd gesteund door een aanhoudende stijging van de Japanse export in juli. Beleggers bleven wel op hun hoede door de zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus en tegenvallende Amerikaanse winkelverkopen. Daarnaast werd uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven.