Maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway was dinsdag de sterkste stijger in een lichtgroene AEX-index. De handelsupdate van de onderneming viel goed bij beleggers, al zag dat er kort na de openingsbel niet naar uit. In eerste instantie stond het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl op verlies. Ook technologiegroep TKH werd flink hoger gezet, na beter dan verwachte resultaten.