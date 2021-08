Een Russisch militair transportvlieg is dinsdag neergestort tijden een testvlucht. Het toestel van het type Iljoesjin II-112 vatte vlam in de lucht, stortte neer en explodeerde, was te zien op de Russische staatstelevisie en op sociale media. Er waren drie mensen aan boord, die de crash volgens Russische media niet hebben overleefd.