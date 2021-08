Maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway herstelde dinsdag van een openingsverlies en was de grootste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl leed in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van bijna een half miljard euro, maar verwacht dat het dieptepunt op dat vlak nu achter de rug is. Ook technologiegroep TKH werd flink hoger gezet op het Damrak dankzij beter dan verwachte resultaten.