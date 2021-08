ANVR: versoepelingen kosten reisbranche 100 miljoen euro

De hoge besmettingsaantallen die ontstonden na de versoepelingen van de coronamaatregelen eerder dit jaar hebben de reisbranche ongeveer 100 miljoen euro gekost aan annuleringen, bevestigt reisbrancheorganisatie ANVR na berichtgeving in De Telegraaf. De steun voor de reissector moet daarom langer doorlopen, vindt de organisatie, omdat ook volgend jaar reisbedrijven nog last zullen hebben van de coronacrisis. Daarover is de ANVR in gesprek met de overheid.