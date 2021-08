Canada is van plan om meer dan 20.000 kwetsbare Afghanen, onder wie vrouwelijke leiders, mensenrechtenactivisten en journalisten, in het land op te nemen, zei minister van Immigratie Marco Mendicino vrijdag (lokale tijd). Het doel is hen te beschermen tegen represailles van de Taliban. Het gaat om zowel mensen die Afghanistan willen verlaten als mensen die al in de buurlanden zijn.