De export van de landen van de eurozone is in de maand juni sterk hersteld van de crisis. De waarde van de uitvoer nam in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder met bijna 24 procent toe, meldde het Europees statistiekbureau Eurostat. De export vanuit de Europese Unie naar landen elders in de wereld steeg in juni met dik 22 procent.