Hij manoeuvreert zijn zwaar geladen vrachtwagen over snelwegen en door smalle straatjes. In drukke stadscentra lost vrachtwagenchauffeur Gert van Noort (40) uit Poederoijen met zijn heftruck dagelijks pallets. „Voor je het weet ontstaan er levensgevaarlijke situaties. Het is iedere dag mijn gebed of ik ’s avonds weer veilig thuis mag komen.”