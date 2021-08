Het Openbaar Ministerie heeft nog sterkere aanwijzingen dat onderschepte berichten in de zaak rond de ‘martelcontainers’ toebehoren aan hoofdverdachte Robin van O. De berichten zijn namelijk beveiligd met het wachtwoord met de namen en geboortedata van de twee kinderen van de sportschoolhouder. Ook is meerdere keren een verkeerd wachtwoord ingevuld, dan werd een voormalig woonadres plus postcode ingevoerd.